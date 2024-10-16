وكيل التعليم يتفقد سير اليوم الدراسي في إدارة دمياط

قام محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، اليوم بزيارة تفقدية لمدرسة الشعراء الثانوية المشتركة في إطار حرصه على متابعة سير العملية التعليمية والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب.

وتهدف هذه الزيارة، التي تأتي تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، إلى الوقوف على الاحتياجات الفعلية للمدارس وتقييم مستوى الأداء التعليمي.

خلال الزيارة، تفقد وكيل الوزارة الفصول الدراسية، وتأكد من تطبيق مقترح تخفيض الكثافة الطلابية. كما حرص على الحوار مع الطلاب، وحثهم على الجد والاجتهاد، مؤكدًا أهمية العلم في بناء المستقبل.

وأشاد وكيل الوزارة بالجهود المبذولة من قبل إدارة المدرسة والمعلمين، مؤكدًا أن الطلاب هم الأمانة التي يجب الحفاظ عليها وتقديم أفضل ما لدينا من أجل مستقبلهم.

واكد وكيل الوزارة، على أهمية توفير بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب، مشددًا على ضرورة غرس القيم الأخلاقية والمواطنة الصالحة في نفوس الأجيال القادمة.

تعتبر هذه الزيارة تأكيدًا على اهتمام القيادة التعليمية في دمياط بتطوير العملية التعليمية وتحسين جودتها، وذلك من خلال المتابعة المستمرة للمدارس والعمل على حل أي مشكلات قد تواجهها.

قام اليوم محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، بجولة تفقدية موسعة لعدد من مدارس إدارة دمياط التعليمية.

شملت الجولة مدارس اللغات الجديدة، وخالد حرز، والشهيد محمود محمد المجدي، وشهداء البصارطة الإبتدائية المشتركة.

وخلال الزيارة، حرص وكيل الوزارة على التواصل المباشر مع الطلاب والمعلمين، حيث أجرى حوارات مطولة للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم حول العملية التعليمية.

وأكد "غريب" خلال لقائه بالطلاب على أهمية الانضباط والاجتهاد لتحقيق التفوق، مشيدًا بجهودهم والمعلمين في الارتقاء بالعملية التعليمية.