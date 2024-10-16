1320 مسجدًا يناقش «نعمة الماء بين الإهدار والترشيد»|صور

عقد برنامج «المنبر الثابت» الدعوي المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، برعاية من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في جميع المحافظات.

وناقش برنامج المنبر الثابت موضوع: «وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ» ،«نعمة الماء بين الإهدار والترشيد»، وذلك في 1320 مسجدًا.

وقالت وزارة الأوقاف، إن ذلك يأتي تحقيقًا للمحور الثالث من محاورها الاستراتيجية «بناء الإنسان»، وفي إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر مع الأزهر الشريف، وضمن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان».

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