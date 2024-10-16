وزير الخارجية: طائرة مساعدات مصرية ستتجه إلى مطار بيروت

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن النقاش مع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، شهد الحديث عن تطورات الأوضاع بلبنان والعدوان الإسرائيلي على لبنان، مضيفًا: “ندين العدوان الإسرائيلي على لبنان ونؤكد ضرورة تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار".

وأوضح عبد العاطي في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الأربعاء: "ندين أي استهداف لقوات يونيفيل في جنوب لبنان ونطالب بتنفيذ القرار الأممي 1701 وهو ما يعتبر خرق فاضح للقوانين الدولية وهو نهج غير مسبوق على الإطلاق".

وأشار إلى أن هناك أسطولا جويا مصريا مستمرا إلى بيروت بنقل كافة مواد الإغاثة والإيواء والأدوية، مؤكدًا أن هناك طائرة مساعدات مصرية ستتجه إلى مطار بيروت استكمالًا للجسر الإغاثي الجوي لدعم لبنان.