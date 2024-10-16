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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة القاهرة يهنئ طلاب "الاقتصاد" بفوزهم بالمركز الأول بمسابقة العرب للتكنولوجيا المالية

جانب من الحضور
جانب من الحضور
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حصل فريق طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية  بجامعة القاهرة على المركز الأول في مسابقة العرب للتكنولوجيا المالية (Arab Fintech Got Talent) المنعقدة في دبي ضمن فعاليات معرض GITEX GLOBAL 2024

شارك فريق جامعة القاهرة في المسابقة بمشروع "ازرع لي EZRA3LY" الذي يربط سلاسل إمداد القطاع الزراعي في تطبيق واحد، بداية من موردي المدخلات حتى التاجر النهائي، وقد أعده الطلاب تحت إشراف الدكتورة ياسمين غريب مدرس الاقتصاد بالكلية.

ضم فريق الكلية الفائز فى  المسابقة خمس طالبات بالفرقة الرابعة - القسم الفرنسي  وهن: منة وليد، وشهد محمد، ونورا رفاعي، وملك وائل، وشهد عصام. 
تأهل هذا الفريق ضمن أفضل عشر جامعات - من بين ٢٦ جامعة حكومية وخاصة - للمشاركة في المسابقة الدولية ضمن مبادرة Finyology التي ينظمها البنك المركزي المصري بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري.

جدير بالذكر أن المسابقة تهدف إلى تشجيع وترسيخ فكر التكنولوجيا المالية، من خلال دعم وتحفيز ابتكار المشروعات الناشئة بين شباب الجامعات في مصر ومختلف الدول العربية، وتأهيلهم ودعمهم فنيًا كي يتمكنوا من إطلاق مشروعاتهم الناشئة المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية بالأسواق المختلفة.

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