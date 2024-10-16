محافظ دمياط يتفقد تطوير كورنيش النيل في جولة صباحية

اختتم الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جولته الصباحية،لهذا اليوم والتى رافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط بتفقد مشروع تطوير كورنيش النيل بمنطقة السنانية، للوقوف على آخر المستجدات داخل الموقع.

حيث اطلع على نسب التنفيذ، وتابع خطة العمل الحالية بقطاعات المشروع، حيث وجه تعليماته بالعمل بالتوازى بجميع القطاعات، والدفع بمعدلات العمل، والالتزام باستراتيجة محددة لتيسير الحركة المرورية بالطريق وفتح القطاعات شديدة الكثافة والانتهاء منها فى أسرع وقت ممكن، ووجه تعليماته إلى الجهة المُنفذة للمشروع بتنفيذ تجربة ميدانية بالتنسيق مع إدارة المرور لمخطط إنشاء ميدان بالطريق، وبحث كافة المحاور المتعلقة به، للوصول إلى الحل الأنسب بما يتوافق مع الكثافة المرورية بالطريق والمحاور الخاصة به.

هذا ويشار إلى أن مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق كورنيش النيل بمنطقة السنانية يتضمن إنشاء حائط ساند بداية من الإنقاذ النهرى وحتى بنك مصر بطول ٤٠٠متر لحماية الكورنيش والطريق وإنشاء سور ورصيف للكورنيش وزراعات وأعمدة للانارة،وأيضًا عمل مرسى لمعدية نقل الركاب ،وإنشاء شبكة لصرف مياه الأمطار وارصفة جانبية وجزيرة وسطى، ورصف حارتى الطريق بالأسفلت.

تفقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، مستشفى جراحات اليوم الواحد التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، وذلك فى محطة أخرى بجولته التى أجراها صباح اليوم بمدينة رأس البر رافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط.

وتفقد " المحافظ " خلال زيارته للمستشفى، أقسام الغسيل الكلوي والعناية المركزة والعمليات، وأيضًا الغرف، وتواصل مع الطاقم الطبى للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، والتعرف على خطوات التعامل مع الحالات التى يتم استقبالها.

وتفقد " المحافظ " العيادات الخارجية، حيث يضم ١٢ عيادة يتم العمل بفترتين صباحية ومسائية، وتواصل مع المرضى واطمأن على حصولهم على الخدمات الطبية