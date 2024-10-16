بالصور.. تربية بورسعيد تطلق المؤتمر العلمي الأول للتربية العملية

نظمت كلية التربية جامعة بورسعيد، اليوم الأربعاء، المؤتمر العلمي الأول للتربية العملية تحت عنوان "رؤية مستدامة للتدريب الميداني بكليات التربية" والذي يعقد لمدة يومين، تحت رعاية الأستاذ الدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، وحضور الأستاذ الدكتور راوية رزق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

تربية بورسعيد تطلق المؤتمر العلمي الأول للتربية العملي - صور

ترأس المؤتمر الأستاذ الدكتور شيرين دسوقي، عميد كلية التربية، والأستاذ الدكتور راشد القصبي، رئيس جامعة بورسعيد الأسبق، والأستاذ دكتور أحمد الروبي، عميد كلية التربية النوعية، ومقررا المؤتمر الأستاذ الدكتور جيهان البسيوني، وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور نجلاء حواس، وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب

وشارك في حضور المؤتمر عدد من مديرين المدارس الحكومية والخاصة واليابانية، لمناقشة التعاون مع كلية التربية ببورسعيد لتدريب طلاب الكلية في المدارس خلال التربية العملي.

وتضمن المؤتمر مناقشه أهمية تطوير دور الطالب المعلم، وإثقال خبراته عن طريق التربيه العملي في المدارس خلال آخر سنه في دراسته في الكلية وآليه تنفيذ ذلك بشكل يزيد من خبرات طالب كلية التربية داخل الفصل الدراسي.

ومن جانبها رحبت دكتوره شيرين دسوقي، عميد كلية تربية بجميع الحضور مؤكده أن المؤتمر يهدف إلى مصلحة طلاب كليه التربيه في المقام الأول، لأن تدريبهم خلال دراستهم الجامعية واحتكاكهم بشكل مباشر مع العملية التعليمية والطلاب في المدارس يجعلهم مؤهلين بشكل عملي إلى سوق العمل وجعلهم قادرين على جذب الطلاب بشكل أكثر فعالية.

ومن المرتقب أن يشهد المؤتمر بعد ذلك مجموعة من الجلسات والورش التفاعلية والتي سيقدمها أعضاء هيئة التدريس بكليه تربيه جامعه بورسعيد، وعدد من القيادات التربويه ببورسعيد أيضا.

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