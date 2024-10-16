وزير الخارجية الإسباني يطالب بوقف أي هجوم إسرائيلي يستهدف المدنيين في لبنان

اكد خوسيه مانويل، وزير الخارجية الإسباني، أن لبنان دولة ذات سيادة بالأمم المتحدة ونطالب بتنفيذ القرار الأممي 1701 ووقف إطلاق النار، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء.

وطالب وزير الخارجية الإسباني، بوقف أي هجوم إسرائيلي يستهدف المدنيين في لبنان، لافتا إلى ان الهجوم الإسرائيلي على قوات يونيفيل في جنوب لبنان يعد استهدافا لحقوق الإنسان.

وتابع وزير الخارجية الإسباني، ان أونروا وكالة لا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها ونقدم الدعم اللازم لها لخدمة اللاجئين.

ولفت الى انه لا يمكن أن نتنازل أبدا عن طريق حل الدولتين من أجل نشر السلام بالمنطقة ووضع حد للصراع.