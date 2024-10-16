ندوات صحية تثقيفية للتعريف بالمبادرات الرئاسية بجنوب سيناء

نظمت صحة جنوب سيناء عددًا من الندوات التثقيفية للتعريف بالمبادرات الرئاسية والخدمات التي تقدمها وذلك في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" واستمرارًا لجهود مبادرة "100 يوم صحة"، تحت رعاية السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وذلك بمقر مديرية العمل بطور سيناء.

وتناولت الندوة عددًا من المحاور الهامة حيث تم عرض شامل حول المبادرات الرئاسية، والخدمات المتنوعة التي تقدمها هذه المبادرات، وطرق الاستفادة من هذه الخدمات عبر المنشآت الصحية المختلفة، كما تناولت الكشف المبكر عن الأورام ومتابعة فحص الثدي، وطرق تفعيل تقديم الخدمات الطبية من خلال السيارة المتنقلة، وتقديم المشورة اللازمة للسيدات حول وسائل تنظيم الأسرة وطريقة فحص الثدي الذاتي.

كما تناولت الندوات مبادرة الصحة النفسية، وتقديم الدعم النفسي والكشف المبكر عن حالات القلق والاكتئاب، بالإضافة إلى الكشف عن طيف التوحد للأطفال وحالات الإدمان، بما في ذلك إدمان الألعاب الإلكترونية.

كما تناولت الندوات تقديم خدمات قياس الوزن والطول، مع شرح طرق التغذية السليمة وأضرار الأغذية الضارة، وكيفية تجنب الإفراط في تناولها، بالإضافة إلى تقديم خدمات المبادرة الرئاسية "بداية" و"100 يوم صحة" من قياس مستوى السكر والضغط والدهون الثلاثية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الوعي الصحي والمجتمعي، لضمان وصول الخدمات الصحية إلى جميع المواطنين، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتحقيق أهداف رؤية الدولة نحو مجتمع صحي ومزدهر.