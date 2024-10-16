وزير الخارجية: العمليات الإسرائيلية على لبنان أسفرت عن نزوح أكثر من 1.2 مليون مواطن

قال بدر عبدالعاطي، إن النقاش مع نظيري الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، شهد الحديث عن عدد من القضايا في المنطقة أبرزها القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان.

وأضاف "عبدالعاطي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الأربعاء: "ندين العدوان الإسرائيلي على لبنان ونؤكد ضرورة تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار"، موضحًا أن هناك إدانة أيضًا للعمليات الإسرائيلية على لبنان التي أسفرت عن نزوح أكثر من 1.2 مليون لبناني.

وتابع، أن طائرة مساعدات مصرية ستتجه إلى مطار بيروت استكمالا للجسر الإغاثي الجوي لدعم لبنان، موضحًا: "ندين أي استهداف لقوات يونيفيل في جنوب لبنان ونطالب بتنفيذ القرار الأممي 1701".