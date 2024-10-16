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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية الإسباني: عملنا مع مصر منذ 7 أكتوبر لوقف النار بغزة

وزير الخارجية الاسباني
وزير الخارجية الاسباني
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أكد خوسيه مانويل، وزير الخارجية الإسباني، أن بلاده تعمل مع مصر منذ 7 أكتوبر من العام الماضي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مطالبًا بتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية.

وأضاف وزير الخارجية الإسباني، في كلمته خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن مصر تلعب دورًا حيويًا كوسيط لوضع حد للصراع في الشرق الأوسط وتعزيز السلام بالمنطقة.  

وتابع وزير الخارجية الإسباني، أن مصر دولة حليف لإسبانيا ونثمن دورها الحيوي في الشرق الأوسط وأفريقيا، كما ثمن المبادرات المصرية في مجال حقوق الإنسان والهادفة لتعزيز السلام في الشرق الأوسط.

الخارجية الأسباني أفريقيا غزة الشرق الأوسط