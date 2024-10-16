محافظ دمياط: تقديم خدمات طبية مجانيه لأكثر من ٢١ الف مواطن في رأس البر

تفقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، مستشفى جراحات اليوم الواحد التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، وذلك فى محطة أخرى بجولته التى أجراها صباح اليوم بمدينة رأس البر رافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط.



وتفقد " المحافظ " خلال زيارته للمستشفى، أقسام الغسيل الكلوي والعناية المركزة والعمليات، وأيضًا الغرف، وتواصل مع الطاقم الطبى للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، والتعرف على خطوات التعامل مع الحالات التى يتم استقبالها.



وتفقد " المحافظ " العيادات الخارجية، حيث يضم ١٢ عيادة يتم العمل بفترتين صباحية ومسائية، وتواصل مع المرضى واطمأن على حصولهم على الخدمات الطبية، واختتم زيارته بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ واطلع على مستوى التجهيزات بالقسم وآلية العمل به، حيث حقق انجاز للتعامل بنجاح وتقديم الخدمات الطبية لنحو ٢١ الف حالة خلال موسم الصيف.

هذا وقد أشاد " محافظ دمياط " بمستوى الخدمات الطبية التى تقدمها المستشفى للمرضى، ووجه الشكر إلى الفريق الطبى وطاقم التمريض على جهودهم المبذولة، مؤكدًا حرص المحافظة الكامل على دعم المنظومة الطبية بالمحافظة.