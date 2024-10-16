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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"عمل مطروح" تشارك باليوم العالمي لشركة "وذرفورد" بندوة توعوية ضمن "سلامتك تهمنا"

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 شاركت مديرية العمل بمحافظة مطروح ، في الفعاليات التى نظمتها شركة وذرفورد للخدمات البترولية بموقع "سلام" للإحتفال باليوم العالمى للشركة، من خلال تنظيم ملتقى للسلامة والصحة المهنية فى إطار مبادرة "سلامتك تهمنا " لنشر ثقافة السلامة بين العاملين بالشركة ، وعدد من الفعاليات الثقافية والاجتماعية بحضور عدد من الشركات العالمية والمصرية.

وجاء ذلك تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، بمشاركة عدد 160 عامل من الشركات ومختلف التخصصات ، والعمالة الغير منتظمة، بهدف زيادة الوعي حول حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة خالية من المخاطر ، مع تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية لهم ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، وذلك ضمن جهود المديرية في تحقيق أهداف المبادرة لبناء الإنسان بمحافظة مطروح على أرض الواقع وذلك بمشاركة كافة أجهزة الدولة و المجتمع المدني والخاص بتنفيذ مجموعة من الأنشطة و الفعاليات والخدمات المتنوعة لتقديم كافة سبل الدعم للمواطنين.

وأوضح خالد عبد العزيز مدير مديرية العمل بمطروح ، أن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية ، تحت شعار "سلامتك تهمنا".

وذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص، في مجالات نشر ثقافة "السلامة والصحة المهنية" للحفاظ على صحة العامل، وسلامة أدوات الإنتاج ، وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية.

وأضاف مدير المديرية ، أنه شارك فى فعاليات الملتقى عدد من الشركات وهي: شركة خالدة للبترول ، وشركة إيني العالمية ، وشركة أباتشي الأمريكية ، وشركة عجيبة للبترول ، وشركة ويزفورد ، وشركة شلمبرجير، وشركة هاليبرتون ، شركة بتروجت ، وشركة المصرية ECT  ، وعدد من المقاولين.

وشارك فى المديرية الكيميائي مصطفى جابر مدير إدارة السلامة والذى أكد خلال الفعاليات على حرص الوزارة على تقديم كافة سبل الدعم للعامل أياً كان جنسيته أو مهنته ، خاصة العمالة الغير منتظمة ، مع ضرورة توفير اشتراطات و احتياطات السلامة للحد من المخاطر.

كما جرى تنظيم ندوة تناولت شرح مخاطر بيئة العمل في مجال البترول ، وضرورة تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية للعامل ، شارك فيها مديري الحقول ، كما حضر الملتقى محمود الحسيني مدير مكتب مطروح ، والمهندس حاتم عبد الحافظ مدير موقع ويزرفورد ، والمهندس محمد عبد الحميد شاهين مدير السلامة بالشركة .

التخصصات الجهات المعنية السلامة والصحة المهنية الخدمات الإجتماعية الفعاليات الثقافية سلامتك تهمنا قطاع الخاص مديرية العمل وزارة العمل