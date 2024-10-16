تسرب نفطي وحريق بمصفاة بترول.. حوادث متفرقة تضرب إيران

تعاني إيران من حوادث متفرقة في عدة مؤسسات نفطية، كان أبرزها وجود تسرب نفطي بالقرب من جزيرة خرج الإيرانية، علاوة على مصرع شخص جراء حريق اندلع في مصفاة نفط أخرى.

وكشفت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن تعرض جزيرة خرج الإيرانية لتسريب نفطي من أحد مصافي النفط على بعد 6 كيلومتر من الجزيرة الإيرانية، حيث تسعى السلطات الإيرانية للسيطرة على التسرب النفطي بشكل سريع تجنبًا لتوسعه.

وأطلقت السلطات الإيرانية طائرة مسيرة لتحديد مكان بقع التسرب النفطي، لمحاصرة التسرب ووقف انتشار التلوث النفطي في المياة.

يأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من اندلاع حريق في مصفاة نفط بارس بترول شوشتار الواقعة في محافة خوزستان الإيرانية، وهو الحريق الذي تسبب في مصرع أحد العاملين في مصفاة النفط.

وقالت السلطات الإيرانية، إن الحريق نجم عن تصادم بين ناقلة نفط بأحد خزانات الوقود في المصفاة، فيما تجري السلطات الإيرانية تحقيقًا في الحادث.