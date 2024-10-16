"سلامتك تهمنا".. وزارة العمل تنظم ندوة توعوية لعمال القليوبية

نظمت مديرية العمل بمحافظة القليوبية ، ندوة للتوعية بعنوان "سلامتك تهمنا" بشركة كريستال عصفور انترناشيونال ، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل ، بحضور 50 من العاملين بالشركة.

تناولت الندوة عدة محاور وهى : الدور الذي تقوم به السلامة والصحة المهنية في الحفاظ على الأرواح والمنشآت من الحوادث، وأهداف السلامة والصحة المهنية، وتحليل وتقييم مخاطر بيئة العمل، وأنواع المخاطر الموجودة في بيئة العمل ومسببات حوادثها ، وكيفية التعامل معها والمواد القابلة للاشتعال والمواد القابلة للانفجار ، والحد الادني للاشتعال ، ومناقشة القرار الوزارى رقم 134 لسنة 2003 ، وأنواع الحرائق وطرق الوقاية منها ومسبباتها ، والإجراءات الواجب اتخاذها في حالات الطوارئ المختلفة ، وعرض نماذج من تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية داخل الشركة ، يأتى ذلك ضمن خطة المديرية وأجهزتها التابعة للتوعية بالسلامة والصحة المهنية لكل العاملين بالمنشآت العاملة داخل نطاق المحافظة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري.

وأوضحت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية، أن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية ،تحت شعار "سلامتك تهمنا"،بالتنسيق مع القطاع الخاص،وذلك في مجالات نشر ثقافة "السلامة والصحة المهنية" للحفاظ على صحة العامل ،وسلامة أدوات الإنتاج ،وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية ، وأكدت مدير المديرية ، على دور المديرية وأجهزتها في الاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف القطاعات للتوعية باشتراطات السلامة والصحة المهنية وأهمية تطبيقها لحماية العنصر البشرى والممتلكات والمترددين على المنشآت من مخاطر بيئة العمل بأنواعها وتوفير مناخ عمل آمن ، بحضور فوزي صابر وكيل مديرية العمل بالقليوبية ، ود. خالد عسكر رئيس مجلس إدارة الشركة ، وم.سعيد محمد البكرى مدير الشركة ، وصفاء عبد التواب مديرة منطقة شبرا ، والمهندس وليد حافظ مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالشركة ،والمهندس عبد الحليم عنتر مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بحي غرب شبرا ، والمهندسة سارة سمير باحثة بإدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية.

وأشارت مدير المديرية أيضاً إلى أن الفعاليات تضمنت مجموعة من المحاضرات العلمية والتثقيفية حول: تقييم وتحليل المخاطر ، والمخاطر الكيميائية وطرق الوقاية منها، والمخاطر الفيزيائية في منشآت القطاع الصناعي وكيفية الوقاية منها، وإجراءات التحكم والسيطرة عليها، وإصابات العمل والأمراض المهنية والأمراض المزمنة والحوادث الجسيمة .