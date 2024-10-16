وزير الرى: قطاع المياه الأفريقي يواجه العديد من التحديات

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) فى جلسة "إطلاق مركز المعرفة المحدث للأمكاو Upgraded AMCOW Knowledge Hub، والإصدار الثالث من مجلة صوت أفريقيا للمياه AVOW"،وذلك ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه واسبوع المياه الافريقى التاسع.

وفى كلمته بالجلسة.. أكد الدكتور سويلم على اهمية التعليم فى عالمنا الحديث، حيث إن القدرة على إنشاء وتبادل ومشاركة المعرفة تميز المجتمعات المتقدمة وهو ما يدفعها نحو آفاق أعلى من التنمية والإبتكار، مشيرا الى أن قطاع المياه الأفريقي يواجه العديد من التحديات تتمثل فى ندرة المياه وتأثيرات تغير المناخ، ولذلك يأتى التعلم كأداة هامة لاستنباط المعرفة وتطوير الحلول والابتكارات وصولا لمستقبل أفضل للمياه فى أفريقيا.

وأشار الدكتور سويلم لسعادته بإطلاق الإصدار الثالث من مجلة صوت أفريقيا حول للمياه AVOW، هذه المجلة التى أصبحت منصة لمشاركة الأفكار والحلول وأفضل الممارسات عبر قطاع المياه في أفريقيا، وأيضا إطلاق "مركز المعرفة المحدث للأمكاو" وهو مركز لجمع ومشاركة المعلومات والمعرفة لصالح أفريقيا ليصبح العمود الفقري لجهد قاري يستهدف تعزيز إدارة موارد المياه من خلال شبكة شاملة تدمج البيانات والرؤى والخبرات من جميع أنحاء القارة وخارجها، ومشاركة المعلومات والمعرفة والدروس المستفادة والابتكارات عبر أفريقيا وضمان الحفاظ عليها والبناء عليها للأجيال القادمة، وبما يمثل قفزة كبيرة في جهودنا لتمكين الدول الأفريقية بالمعرفة والأدوات التي تحتاجها لتعزيز قدرتها وإدارة مواردها المائية بشكل مستدام.

وأشار أن قادة دول وحكومات الإتحاد الأفريقي أقروا في قمة شرم الشيخ لعام ٢٠٠٨ بأهمية المعلومات وقيمة المعرفة في تعجيل إمدادات مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة في أفريقيا، كما التزموا بتعزيز إدارة المعلومات والمعرفة على جميع المستويات.

وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة للجهات المانحة وشركاء التنمية لدعم المركز وتوفير الموارد له، مشيرا لأهمية الاستثمار في بناء المعرفة لخدمة القارة الأفريقية ودعم اتخاذ القرار وتحفيز الابتكار في قطاع المياه، مشيدا بإستراتيجية الأمم المتحدة للمياه ٢٠٣٠ لتخصيصها فصل خاص بموضوعات المعرفة.