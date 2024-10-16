وزير الخارجية: على المجتمع الدولي فرض إجراءات فورية لوقف العدوان الإسرائيلي بغزة

قال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، إن النقاش مع نظيري الإسباني، خوسيه حانويل ألباريس، شهد الحديث عن عدد من القضايا في المنطقة أبرزها القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان.

وأضاف "عبدالعاطي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الأربعاء، أن هناك تطابق في الرؤى بين مصر وإسبانيا على الإدانة الكاملة للعدوان الإسرائيلي الممنهج على غزة الذي يمتد لأكثر من عام، موضحًا أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم التجويع سلاحا للعقاب الجماعي للفلسطينيين.

وتابع، أنه على المجتمع الدولي فرض إجراءات حازمة وعاجلة وفورية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدًا على ضرورة تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأردف، وزير الخارجية، أن تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية هو محل إدانة كاملة ونرفض الإجراءات الإسرائيلية بمصادرة بعض أراضي ومباني وكالة أونروا.