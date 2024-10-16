"سلامتك تهمنا" ندوة تثقيفية لـ"العمل" و"أسيوط لتكرير البترول"

نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، ندوة تثقيفية ضمن فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، شهد فعالياتها اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، وذلك بقاعة المؤتمرات بمقر شركة أسيوط لتكرير البترول، بحضور عدد من العاملين بالشركة، تناولت الندوة عدة محاضرات حول: السلامة والصحة المهنية، وأساليبها، وتصاريح العمل، وخطط الطوارئ، ومخاطر الحريق، والتحقيق في الحوادث.

ويأتى ذلك ضمن أنشطة المديرية المكثفة فى مجال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل وأهمية توعية العاملين بالمنشآت من أجل الحفاظ على أرواحهم وحمايتهم والمترددين عليهم من أي مخاطر محتملة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، تحت إشراف ومشاركة الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط ، أن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود، والتعاون مع كافة الوزارات، والجهات المعنية، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية، تحت شعار "سلامتك تهمنا"، بالتنسيق مع القطاع الخاص، وذلك في مجالات نشر ثقافة "السلامة والصحة المهنية" للحفاظ على صحة العامل، وسلامة أدوات الإنتاج، وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية.

وأضاف مدير المديرية، أنه ألقى المحاضرات بالندوة المهندس مدحت كامل من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة عن تصاريح العمل، والمهندس اسلام حمدى من الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة عن التحقيق في الحوادث، وتضمنت الفعاليات كلمة لمحافظ أسيوط أكد خلالها على أن الهدف من تنفيذ مبادرة "سلامتك تهمنا" هو إطلاع المشاركين على مفهوم السلامة والصحة المهنية، وأهدافها والتشريعات المتعلقة بها وتمكينهم من تحليل وتقييم مخاطر العمل وإدارة الأزمات والكوارث ، والكشف عنها حتى يمكن تلافيها، ورفع مستوى الأداء والتدريب وفق أسلوب عمل متطور.

ونوه إلى أن السلامة والصحة المهنية من سمات تقدم الشعوب ومسؤولية مُلقاة على عاتق الجميع داخل أي منشأة.

وأشار مدير المديرية أن الفعاليات قدم خلالها الكيميائي ماجد الكردي رئيس مجلس إدارة شركة أسيوط لتكرير البترول استعراض لتاريخ إنشاء الشركة ومسيرتها، كما أكد مدير المديرية فى كلمته على اهتمام القيادة السياسية بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، وضرورة تنفيذ العديد من المبادرات ، وهذا ما وجه به وزير العمل محمد جبران المديريات بالمحافظات ، مشيراً إلى وضع خطة لتنفيذ العديد من المبادرات داخل المنشآت الصناعية من أجل حماية العاملين من المخاطر التي يتعرضون لها أثناء سير العمل.

كما تضمنت كلمة ألقاها خالد مرغني مدير إدارة السلامة بالمديرية والتي أكد فيها على الهدف من عقد مثل هذه الندوات وهو ترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية في صفوف العاملين والفنيين لدى الشركات والقطاعات الصناعية الكبرى، مما سينعكس بالإيجاب على دفع عجلة الإنتاج والتنمية، وسيعمل في الوقت ذاته على حماية المنشآت الصناعية من مخاطر عدم الالتزام بضوابط واشتراطات السلامة والصحة المهنية، بحضورالمستشار إسلام عوض مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمحافظة، ومدحت كامل، وإسلام حمدي ممثلين عن الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة أسيوط، وبمشاركة مسئولي السلامة والصحة المهنية بالمصانع والشركات بنطاق المحافظة.