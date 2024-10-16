"العمل" تنظم ندوة توعوية للعمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية في المنيا

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا، ندوة توعية مشتركة نفذتها إدارة السلامة والصحة المهنية وإدارة العمالة غير المنتظمة، وذلك للعاملين بمشروع انشاء مركز النقدية البنك المركزى - الجهة المنفذة شركة اراسكوم للانشاء ، بحضور 23 من العاملين بالمشروع ، ضمن فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية.

وتناولت المحاضرات السلامة والصحة المهنية وأساليبها وخطط الطوارئ ، ومخاطر الحريق ، وأوجه الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة ، وانواع قطاعات العمالة غير المنتظمة ، يأتى ذلك ضمن أنشطة المديرية المكثفة في مجال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل وأهمية توعية العاملين بالمنشآت من أجل الحفاظ على أرواحهم وحمايتهم والمترددين عليهم من أي مخاطر محتملة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، أن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات، بتكثيف الجهود، والتعاون مع كافة الوزارات، والجهات المعنية، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية ،تحت شعار "سلامتك تهمنا"،بالتنسيق مع القطاع الخاص، وذلك في مجالات نشر ثقافة "السلامة والصحة المهنية" للحفاظ على صحة العامل، وسلامة أدوات الإنتاج، وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية.

وألقى المحاضرات بالندوة الكيميائى عبد الله خفاجى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، ومروة عبد الحى مدير ادارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية.