وزير الخارجية: ناقشت مع نظيري الإسباني عددا من القضايا أبرزها الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب

قال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، إن النقاش مع نظيره الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس شهد النقاش حول العديد من القضايا المشتركة بينها ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب من جذوره، خاصة أن مصر لديها تجربة رائدة وناجحة في ملف مكافحة الإرهاب.

وأضاف "عبدالعاطي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الأربعاء: "تحدثنا عن ملف الهجرة غير الشرعية وكان هناك تقدير من الجانب الإسباني للأعباء الجسيمة والهائلة التي تتحملها مصر جراء استضافة حوالي 10 ملايين ضيف أجنبي يقيمون على الأراضي المصرية.

وتابع، أنه تم الحديث عن أهمية مزيد من الدعم من الأصدقاء في القارة الأوروبية في الاتحاد الأوروبي لكي تستطيع التعامل مع الأعباء الهائلة الخاصة باستضافة هذا العدد الكبير من الضيوف.