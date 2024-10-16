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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية: ناقشت مع نظيري الإسباني عددا من القضايا أبرزها الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب

بدر عبدالعاطي
بدر عبدالعاطي
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قال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، إن النقاش مع نظيره الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس شهد النقاش حول العديد من القضايا المشتركة بينها ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب من جذوره، خاصة أن مصر لديها تجربة رائدة وناجحة في ملف مكافحة الإرهاب.

وأضاف "عبدالعاطي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، مع نظيره الإسباني  خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الأربعاء: "تحدثنا عن ملف الهجرة غير الشرعية وكان هناك تقدير من الجانب الإسباني للأعباء الجسيمة والهائلة التي تتحملها مصر جراء استضافة حوالي 10 ملايين ضيف أجنبي يقيمون على الأراضي المصرية.

وتابع، أنه تم الحديث عن أهمية مزيد من الدعم من الأصدقاء في القارة الأوروبية في الاتحاد الأوروبي لكي تستطيع التعامل مع الأعباء الهائلة الخاصة باستضافة هذا العدد الكبير من الضيوف.

بدر عبدالعاطي وزير الخارجية خوسيه مانويل الباريس الهجرة غير الشرعية مكافحة الإرهاب مصر