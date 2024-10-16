"ثانية تنقذ حياة".. هيئة الإسعاف المصرية تنظم ندوة توعوية عن الاسعافات

نظمت هيئة الإسعاف المصرية فرع القليوبية بالتعاون مع مكتب التواصل المجتمعي، هيئة الشبان العالمية بالقليوبية، ندوة توعوية عن الاسعافات بعنوان "ثانية تنقذ حياة" ذلك في إطار المبادرة الرئاسية بداية ضمن محور بناء الانسان.

جاءت الفاعلية الدكتور سامح الجارحي مدير الفرع بالقليوبية، ومصطفى عبد الحميد فرج رئيس مجلس إدارة هيئة الشبان العالمية، وولاء صلاح مسئول التواصل المجتمعي بديوان عام محافظة القليوبية، وعصام فتحي مشرف عام المحافظة، وابو بكر عفيفي زاهي مشرف قطاع، وشكري صلاح مشرف قطاع بنها.

تضمنت الندوة تدريب عملي علي الاسعافات الاولية في حالات الحوادث والكسور والتعامل مع المصابين في الأزمات والكوارث وايضا الحالات الطارئة والحرجة في حالات الإغماءات والأمراض المزمنة وحوادث الطرق وإسعافات الملاعب الرياضية.

أوضح الدكتور سامح الجارحي مدير هيئة الإسعاف بالقليوبية، أن هيئة الاسعاف بالقليوبية تقوم بالعديد من الندوات التوعوية في المدارس ومنظمات المجتمع المدني والكنائس والمساجد وكافة المؤسسات للنشر ثقافة التتوعية وإنقاذ حياة الأشخاص لأن الثانية الواحدة تنقذ حياة شخص، مشيرًا أن تلك الندوات تأتي تحت مظلة المبادرة الرئاسية بداية لبناء الإنسان.

وأضاف أن هيئة الإسعاف تحظي بثقة دولية كبيرة، وتتخطى معدلات الاستجابة بها المعدلات العامة التي تصل بها نسبة الاستجابة الى 14 دقيقة وهنا في القليوبية 12 دقيقة، بالاضافة إلى ارتفاع معدلات الاستجابة في الطرق التي تصل إلى 7 دقائق.

أشار مصطفى عبد الحميد فرج رئيس مجلس إدارة هيئة الشبان العالمية بالقليوبية، أن الفاعلية تأتي في اطار خطة العمل التي وضعتها الهيئة للمشاركة في مبادرة بداية لبناء الانسان شملت النواحي الثقافية والدينية والفنية وتدعيم قيم الولاء والانتماء وبناء الانسان والتنمية المستدامة ومكافحة الادمان واكتشاف المواهب والدورات التدريبية في مجالات المستقبل الرقمي والبرمجة والرسم والموسيقي واللغة الانجليزية والرسم وغيرها، بالاضافة الي المسابقات وورش العمل والمعارض الفنية.

من جانبه عرض أبو بكر عفيفي زاهي مشرف قطاع بعض الحالات العملية بمشاركة الطلاب الحاضرين للندوة لكيفية التعامل مع الحالات الطارئة بطريقة مبسطة اثناء الحوادث والإغماءات والحالات المرضية التي تقابلهم في المدرسة أو المنزل أو الشارع.

وأشادت ولاء صلاح الدين مسؤل التواصل المجتمعي بمحافظة القليوبية، بأعضاء اللجنه المشكله لمبادرة ”بدايه” التي وضعت خطة عمل تفصيليه على مستوى المحافظة على مدار الــ 100 يوم لتلبية احتياجات المواطن القليوبي برعاية المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والدكتورة ايمان ريان نائب المحافظ.

أكدت أن مشروع بداية يأتي انعكاسا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، ويعد نتاجًا للعمل الجماعي المشترك من قبل كافة وزارات وجهات الدولة، بمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص، لإعداد برنامج عمل متكامل يستهدف تنمية الإنسان المصري والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، بحيث يشعر المواطن بالمردود الإيجابي خلال فترة وجيزة.

هيئة الإسعاف

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