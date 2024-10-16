وزير الخارجية يعلن تدشين اللجنة الاقتصادية المشتركة مع إسبانيا

قال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، إنه اتفق مع نظيره الإسباني على تدشين آلية جديدة لدفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال تدشين اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، على المستوى الحكومي وسيكون لهذه اللجنة دور هام للغاية في دفع علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين".

وأضاف "عبدالعاطي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الأربعاء، أنه تم النقاش حول مزيد من الاستثمارات الإسبانية في مصر وعن الأهمية البالغة لتفعيل مجلس الأعمال المصري الإسباني بما يمثله كمحفل وآلية للتفاعل بين القطاع الخاص المصري والإسباني ومزيد من الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يتيحها القطاع الاقتصادي المصري في العديد من القطاعات المتنوعة سواء الزراعة أو الصناعة أو الرقمنة أو البنية التحتية أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتابع، أنه تم الحديث عن التعاون المشترك في مجالات دعم التنمية، موضحًا أن وزير الخارجية الإسباني أبلغه أن مصر تأتي على رأس الدول التي يولي الجانب الإسباني أهمية لها في الميزانية التنموية القادمة لإسبانيا في العام القادم وهو أمر محل تقدير من الجانب المصري ويعكس عمق العلاقة التي تربط بين البلدين الصديقين.