أب لديه 7 أبناء.. محمد سلام يعود من جديد بـ"كارثة طبيعية"

يقدم الفنان محمد سلام أولى بطولاته الدرامية المطلقة بمسلسل "كارثة طبيعية"، الذي من المقرر أن يتم عرضه على منصة "watch it" بمشاركة نخبة كبيرة من نجوم الفن، من تأليف أحمد عاطف فياض وإخراج حسام حامد.

وعلمت "البوابة نيوز" من أحد مصادرها تفاصيل مسلسل "كارثة طبيعية"، حيث يقدم الفنان محمد سلام دور أب لديه 7 أبناء، ويواجه صعوبات خلال أحداث العمل التي تدور في إطار تشويقي اجتماعي، تم بدء تصوير العمل منذ أربع أيام، ويشارك في العمل الفنان كمال أبو رية الذي يقدم دور والد زوجة الفنان محمد سلام.

الشركة المتحدة تروج لمسلسل "كارثة طبيعية"

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إطلاق أحدث أعمالها الدرامية عبر حسابها الرسمي بموقع "فيس بوك" وعلقت قائلة: "إطلاق أحدث أعمالنا الدرامية كارثة طبيعية بطولة محمد سلام بالتعاون مع منصة WATCH IT ومن تأليف أحمد عاطف وإخراج حسام حامد".

آخر أعمال محمد سلام

شارك الفنان محمد سلام في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "الكبير 8" مع نخبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم، أحمد مكي، رحمة أحمد، مصطفى غريب، سماء إبراهيم، حاتم صلاح، وإخراج وإشراف على الكتابة أحمد الجندي.