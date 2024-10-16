محافظ أسوان يتابع الاستعدادات للاحتفال بمهرجان تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الاستعدادات الجارية للاحتفال بمهرجان تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمعبدى أبو سمبل، والتى ستنطلق فعالياته فى تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء غدا الخميس بمسرح فوزى فوزى وتستمر حتى يوم التعامد فى 22 أكتوبر ، وتجوب الأجواء الاحتفالية مختلف مراكز ومدن المحافظة لإضفاء البهجة والسرور لمواطنى أسوان وزائريها .

المحافظ يشيد بدعم وزارة الثقافة لإحياء فعاليات المهرجان بمختلف المدن والمراكز

وأشاد المحافظ بالدعم الذى تقدمه وزارة الثقافة بقيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو لتقديم التسهيلات المتنوعة لفرق الفنون الشعبية التى ستقوم بإحياء فعاليات المهرجان بواقع 9 فرق مصرية وهى أسوان والأقصر وتوشكى التلقائية وملوى والوادى الجديد والأنفوشى والغربية وبورسعيد والتنورة التراثية لتقديم فقراتها الفنية والفلكلورية داخل 11 موقعا ثقافيا بنطاق المحافظة .

وتجدر الإشارة إلى أن المواقع الثقافية تشمل مسرح فوزى فوزى ، وقصور ثقافة كركر ونجع الفرس بغرب أسوان، ودهميت وحسن فخر الدين وكلابشة وتوشكى بنصر النوبة، والرديسية والسباعية بإدفو، وكوم أمبو، فضلاً عن مكتبة الطفل بدراو، وتنتقل بعدها الفرق لتقدم عروضها بمدينة أبو سمبل حيث يشهد يوم 21 أكتوبر تنظيم حفلين، الأول بمعبد أبو سمبل فى السادسة والنصف مساء، والثانى بمسرح سوق المدينة فى التاسعة مساء.

وتختتم الفعاليات بعروض المعبد صباح اليوم التالى تزامناً مع تعامد الشمس، فيما تقوم بتنظيم كافة الفعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف القائم بعمل رئيس الهيئة .