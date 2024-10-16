محافظ دمياط يتفقد المدينة الشبابية في رأس البر

أجرى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جولة صباحية بمدينة رأس البر، رافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط .

حيث تجول داخل شوارع المدينة، ووجه تعليماته إلى رئيس الوحدة المحلية بوضع خطة محددة لرفع كفاءة الشوارع الفرعية، ووجه أيضًا باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه التعديات على الطريق العام وخط التنظيم، وذلك تنفيذًا للرؤية العامة للارتقاء بالشكل الحضارى لهذه المدينة السياحية، ومنع اى مخالفات، كما أكد محافظ دمياط سرعة إزالة المنشآت ذات الخطورة الداهمة ، للحفاظ على سلامة المواطنين.

هذا وقد تفقد المحافظ مبنى الوحدة المحلية، لمتابعة سير العمل به، حيث تفقد كافة الأقسام بها، وتابع سير العمل بمركز المعلومات بالوحدة، حيث وجه بحصر احتياجات المركز من أدوات وأجهزة وعاملين لتعزيزه بكافة النواحي، لدعم خطة المحافظة نحو تنفيذ مخطط مدينة رأس البر الذكية واعداد خريطة رقمية للمدينة مدون بها كافة التفاصيل، وأيضًا دعم رؤية الدولة نحو التحول الرقمى. وتفقد محافظ دمياط المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وتابع إجراءات إصدار تراخيص البناء، حيث حرص خلال الزيارة على التواصل مع العاملين بالمركز والمواطنين المترددين عليه ،للاطمئنان على حصولهم للخدمات بسهولة ويسر، وأكد ضرورة الإعلان عن المستندات المطلوبة للتقديم على إصدار التراخيص داخل المركز للتيسير على المواطنين.