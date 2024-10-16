ads
الأربعاء 16 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضمن مبادرة "بداية".. فحص 26 ألف طالب بالمنيا لاكتشاف وعلاج أمراض سوء التغذية

صحة المنيا
صحة المنيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن فحص 25,870 تلميذاً من طلاب المدارس الابتدائية في الريف، لاكتشاف وعلاج أمراض سوء التغذي، وذلك على مدار أسبوع ضمن مبادرة “بداية جديدة لتنمية الإنسان”، التي أطلقها رئيس الجمهورية تأتي هذه الجهود تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد، وتهدف إلى تعزيز صحة الطلاب في هذه المرحلة الهامة.
وأوضح الدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة تستهدف طلاب الصفوف من الأول إلى السادس الابتدائي، وتشمل إجراء مسح طبي للكشف عن أمراض السمنة والتقزم والأنيميا،كما تضمنت الخدمات المقدمة في الحملة قياس نسبة الهيموجلوبين في الدم للكشف المبكر عن الأنيميا، وقياس الطول والوزن لتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة أو التقزم، مضيفا أنه في حال اكتشاف أي حالة مرضية بين الطلاب، يتم تحويل الطفل لتلقي العلاج اللازم.

462555266_424165280414564_5387134249734970129_n
462555266_424165280414564_5387134249734970129_n
462543827_2966038760218785_3719628817662955670_n
462543827_2966038760218785_3719628817662955670_n
462559290_1327677628641104_8755186250154296082_n
462559290_1327677628641104_8755186250154296082_n
العام الدراسي الجديد امراض سوء التغذية بداية جديدة علاج أمراض سوء التغذية مديرية الصحة بالمنيا مبادرة بداية وكيل وزارة الصحة بالمنيا وزارة الصحة