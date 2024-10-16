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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية: تدشين آلية جديدة لدفع العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسبانيا

بدر عبدالعاطي
بدر عبدالعاطي
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أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن هناك تطابق في الرؤى بين مصر وإسبانيا، وهناك اتفاق على ضرورة تطوير العلاقات المشتركة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وأضاف عبد العاطي في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، مع نظيره الإسباني، اليوم الأربعاء، أنه تم التأكيد على أهمية الشركات الإسبانية العديدة العاملة في مصر في مختلف القطاعات وعلى رأسها قطاع النقل والسكك الحديدية، وقطاعات أخرى كما في مجال الأدوية والزراعة والتصنيع.

وتابع، أنه تم الاتفاق على أهمية تحفيز هذه الشركات والشركات الإسبانية الأخرى على ضرورة ضخ مزيد من الاستثمارات في الاقتصاد المصري أخذًا بعين الاعتبار أن هناك بيئة مواتية للاستثمار في مصر وأن الحكومة المصرية اتخذت من الإجراءات في الفترة الأخيرة الكفيلة بخلق بيئة مواتية للاستثمار وهناك فرص استثمارية كبيرة متاحة ونحن نشجع الشركات الإسبانية على الاستفادة من هذه الفرص.

وأردف، وزير الخارجية، أننا اتفقنا على أهمية تدشين آلية جديدة لدفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال تدشين اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، على المستوى الحكومي وسيكون لهذه اللجنة دور هام للغاية في دفع علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

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