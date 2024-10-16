الأمم المتحدة تحيي يوم الأغذية العالمي

تحيي منظمة الأمم المتحدة، يوم الأغذية العالمي، وهو مناسبة سنوية يحتفل بها العالم في 16 أكتوبر من كل عام، ويعود تاريخ الاحتفال به إلى عام 1945، وهو اليوم الذي أنشئت فيه منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة.

الهدف الأساسي من هذا اليوم هو التوعية بقضايا الغذاء والأمن الغذائي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الأمن الغذائي العالمي، خاصةً في الدول النامية التي تعاني من الجوع وسوء التغذية.

يوم الأغذية العالمي يركز على أهمية توفير غذاء صحي وآمن لجميع شعوب العالم، خصوصًا في ظل الأزمات الغذائية التي يعاني منها ملايين الناس في مختلف أنحاء المعمورة، وفي كل عام تنظم أنشطة وفعاليات متنوعة تحت مظلة هذا اليوم لزيادة الوعي حول التغذية السليمة وأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية التي تدخل في إنتاج الغذاء، وتتشارك أكثر من 150 دولة في هذا الاحتفال من خلال فعاليات متنوعة مثل الماراثونات، العروض الثقافية، والحفلات الموسيقية، بهدف إيصال رسالة الفاو بضرورة مكافحة الجوع وسوء التغذية، بالإضافة إلى تعزيز نظم الغذاء المستدامة.

تسعى منظمة الفاو من خلال هذه الفعاليات إلى تشجيع الحكومات والمؤسسات المالية حول العالم على اتخاذ التدابير اللازمة لدعم الدول النامية التي تعاني من نقص الموارد الغذائية، والفاو تدعو إلى تطوير استراتيجيات وطنية ودولية لضمان توفير الغذاء للأشخاص الأكثر حاجة، وخاصةً في المناطق التي تعاني من الأزمات الاقتصادية أو السياسية، ويشجع يوم الأغذية العالمي على اتخاذ إجراءات تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي، ويحث الأفراد والمجتمعات على الحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية، مما يساهم في تقليل الفقر والجوع وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

ويتم تسليط الضوء بشكل خاص على أهمية الإنتاج الغذائي المستدام والذي يعتمد على الحفاظ على البيئة، ومن ضمن الرسائل الرئيسية ليوم الأغذية العالمي هو أهمية اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، والذي يعتبر أمرًا حيويًا للحفاظ على الصحة والوقاية من العديد من الأمراض مثل أمراض القلب، السكري، والسرطان، والغذاء الصحي يجب أن يكون متاحًا للجميع، ويجب تعزيز أساليب الزراعة المستدامة للحفاظ على توازن البيئة وضمان توافر الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

تتعاون منظمة الفاو مع الحكومات والشركات الخاصة والمؤسسات غير الحكومية حول العالم لضمان نجاح هذا اليوم وتحقيق أهدافه.

من خلال العمل المشترك، يمكن الحد من مشكلة الجوع والفقر وتوفير بيئة أفضل للأجيال المستقبلية، والوعي بأهمية الأمن الغذائي ليس مجرد أمر يخص الحكومات فقط، بل هو مسؤولية عالمية تتطلب من كل فرد أن يساهم في الحفاظ على الموارد الغذائية وضمان توزيع عادل للأغذية على مستوى العالم.