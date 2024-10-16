«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال يقتحم حارة حريك بحجة وجود منشآت تابعة لحزب الله

قالت فاطيما رسلان، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إنّ الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت تتعرض لغارات جوية إسرائيلية عنيفة منذ صباح اليوم، وتحديدا في منطقة حارة حريك، موضحة أنّ المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد حذر أنّه سيتم استهداف حارة حريك بحسب ما زعم؛ لاحتوائها على منشآت تابعة لحزب الله، بالتالي حذر السكان بضرورة إخلائها.

وأضافت «رسلان»، أنّ هناك حزام ناري على مدينة النبطية الجنوبية، إذ إنّ هناك استهدافات وضربات مكثفة للمنطقة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أنّ الاحتلال استهدف مساء أمس بلدة قانا الجنوبية التي ارتبط اسمها بالمجازر منذ عام 1900 و 1996 و 2006، حيث تسببت ضربات أمس في استشهاد 15 شخص وإصابة العشرات.

وتابعت: «الضربة على الضاحية الجنوبية اليوم أتت بعد يوم أو ساعات من تصريح رئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتي بأنّه حصل على ضمانات أمريكية بتخفيف التصعيد على الضاحية الجنوبية وبيروت، كما تحدث في حوار تليفزيوني على أنّ سيتقدم بوجود قرار حكومي بالطلب من مجلس الأمن لوقف إطلاق النار وتطبيق القررات الدولية ومنها 1701 وتعزيز دور الجيش».