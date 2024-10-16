"صحة الدقهلية": 40 ألف جلسة غسيل أجرتها أقسام ووحدات الكلى خلال الشهر الماضي

صرح الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى بيان له اليوم الأربعاء أن أقسام ووحدات الكلى التابعة أجرت نحو 40ألف جلسة غسيل كلوى علاوة على 200 جلسة غسيل طوارىء خلال سبتمبر الماضى.

وأضاف وكيل الوزارة أن الشهر الماضى شهد إجراء 5 جلسات فصل بلازما بمستشفى شربين بالإضافة إلى تركيب مايزيد على 100 قسطرة مؤقتة.

و أوضح الدكتور أحمد البيلى أنه فيما يتعلق برفع الكفاءة المهنية للفريق الطبى بوحدات الكلى فقد تم تنظيم ورشة عمل للأطباء بمستشفى دكرنس ودورة تدريبية للتمريض لافتا إلى تجهيز دورة أخرى خلال الشهر الجارى.

جدير بالذكر أن عدد وحدات الغسيل الكلوى بالدقهلية يبلغ 30 وحدة تقدم خدماتها لما يزيذ عن 3000 مريض.

IMG-20241016-WA0064

IMG-20241016-WA0065

IMG-20241016-WA0068

IMG-20241016-WA0070

IMG-20241016-WA0062

IMG-20241016-WA0063

IMG-20241016-WA0061

IMG-20241016-WA0072

IMG-20241016-WA0066

IMG-20241016-WA0067

IMG-20241016-WA0069