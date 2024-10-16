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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"صحة الدقهلية": 40 ألف جلسة غسيل أجرتها أقسام ووحدات الكلى خلال الشهر الماضي

جانب من وحدات الغسيل
جانب من وحدات الغسيل الكلوى بالدقهلية
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صرح الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى بيان له اليوم الأربعاء أن أقسام ووحدات الكلى التابعة  أجرت نحو 40ألف جلسة غسيل كلوى علاوة على  200 جلسة غسيل طوارىء خلال سبتمبر الماضى.

 وأضاف وكيل الوزارة أن الشهر الماضى شهد إجراء 5 جلسات فصل بلازما بمستشفى شربين بالإضافة إلى تركيب مايزيد على 100 قسطرة مؤقتة.
و أوضح الدكتور أحمد البيلى أنه فيما يتعلق برفع الكفاءة المهنية للفريق الطبى بوحدات الكلى فقد تم تنظيم ورشة عمل  للأطباء بمستشفى دكرنس ودورة تدريبية للتمريض  لافتا إلى تجهيز دورة أخرى خلال الشهر الجارى.
جدير بالذكر أن عدد وحدات الغسيل الكلوى بالدقهلية يبلغ 30 وحدة تقدم خدماتها لما يزيذ عن 3000 مريض.

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