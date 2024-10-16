ضبط 497 مخالفة في حملات تموينية بالمنيا

أعلنت محافظة المنيا،، عن ضبط 497 مخالفة خلال حملات تموينية مفاجئة شملت المراكز والأحياء على مدار أربعة أيام متتالية، وذلك بالتنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين، ورؤساء المراكز، وجهاز حماية المستهلك، في إطار إحكام الرقابة على الأسواق



من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط 415 مخالفة متعلقة بالمخابز البلدية، شملت مخالفات نقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وغياب شهادات صحية وأدوات القياس، إلى جانب 82 مخالفة أخرى في الأسواق، تضمنت مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، وغش تجاري، وبيع سلع منتهية الصلاحية، وذبح خارج المجازر المعتمدة.



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