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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تدريبات تأهيلية لدونجا على هامش مران الزمالك

دونجا
دونجا
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واصل نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أداء برنامجه العلاجي والتأهيلي في مقر النادي، على هامش التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعدادًا لخوض بطولة السوبر المحلي.

وأدى دونجا تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم، في ظل معاناته من الإصابة بشد في العضلة الخلفية والتي تعرض لها في معسكر منتخب مصر الأخير.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قرر سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات صباح غدًا الخميس، استعدادًا للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

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