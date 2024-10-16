الأونروا: الوضع في قطاع غزة مروع لعاملي الإغاثة وحجم الدمار غير مسبوق

أكد فيليب لازاريني، المفوض العام لمنظمة الأونروا، أن الوضع في قطاع غزة مروع لعاملي الإغاثة وحجم الدمار غير مسبوق، وذلك في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء.

وأضاف المفوض العام لمنظمة الأونروا، أن نحو 70% من البنى التحتية في قطاع غزة دمرت و200 من موظفي الأونروا قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية، لافتا إلى أن أغلبية سكان قطاع غزة تكتظ بهم منطقة لا تتجاوز 10% من مساحة القطاع كاملا

كما تابع المفوض العام لمنظمة الأونروا، “نشعر بالقلق البالغ إزاء أوضاع النازحين في لبنان الذين تجاوز عددهم 1.2 مليون”.