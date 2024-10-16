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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الأونروا: الوضع في قطاع غزة مروع لعاملي الإغاثة وحجم الدمار غير مسبوق

الأونروا
الأونروا
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أكد فيليب لازاريني، المفوض العام لمنظمة الأونروا، أن الوضع في قطاع غزة مروع لعاملي الإغاثة وحجم الدمار غير مسبوق، وذلك في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء.

وأضاف المفوض العام لمنظمة الأونروا، أن نحو 70% من البنى التحتية في قطاع غزة دمرت و200 من موظفي الأونروا قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية، لافتا إلى أن أغلبية سكان قطاع غزة تكتظ بهم منطقة لا تتجاوز 10% من مساحة القطاع كاملا

كما تابع المفوض العام لمنظمة الأونروا، “نشعر بالقلق البالغ إزاء أوضاع النازحين في لبنان الذين تجاوز عددهم 1.2 مليون”.

الأونروا إسرائيل الإغاثة البنى التحتية غزة