محافظ بني سويف يواصل متابعة جهود تفعيل المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"

واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، برنامجه الميداني،والخاص بمتابعة الفعاليات والأنشطة التي يتم تنفيذها تفعيلًا للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،في اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستثمار فى العنصر البشرى، وتشمل تنفيذ حزمة من البرامج والأنشطة والخدمات المتنوعة، التي يستفيد منها مختلف الشرائح والفئات العمرية، بهدف تنمية الإنسان، حيث تضمن البرنامج الميداني متابعة جهود تفعيل المبادرة بمراكز سمسطا واهناسيا وبني سويف خلال الثلاثة الأسابيع الماضية

وفي زيارته"اليوم"لمركز الواسطى، تفقدالمحافظ جهود وأنشطة المبادرة التي تشرف علي تنظيمها لجنة التنمية البشرية"برئاسة نائب المحافظ بلال حبش" ويشارك فيها الجهات التنفيذية والرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والمجالس القومية منها: الصحة،الشباب والرياضة، التضامن،الأوقاف،الثقافة، السياحة، التربيةوالتعليم،العمل،شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الزراعة، التموين، الأزهر،الكنيسة،المجلس القومي للمرأة،المجلس القومي للسكان،القومي للأمومة والطفولة، التأمين الصحي،الطب البيطري،مركز الإعلام، هيئة تعليم الكبار، الإسعاف، جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مؤسسة أحمد محسن، ، جمعية نور اليقين، جمعية الأعمال الخيرية، جمعية تنمية المجتمع المحلي ببني سليمان، مركز تدريب الحرف اليدوية لمستفيدي تكافل وكرامة، مشروع قرية متعلمة والخدمة العامة، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحدة السكان

تضمنت الزيارة تفقد المحافظ لأنشطة المبادرة،بمركز شباب قرية الميمون، وتضمنت أنشطة للشباب والرياضة (ندوة عن كيفية مواجهه الأزمات والكوارث،يوم رياضي،عروض كاراتيه) بجانب تفقد أنشطة وجهود خدمات مديرية الصحة وتشمل (خدمات مبادرات الرئاسية "مبادرة 100 يوم صحة ومبادرات الصحة العامة"،عيادة متنقلة لتنظيم الأسرة"حملة حقك تنظمي"،عيادة علاج طبيعي،حملة توعوية لطلاب المدراس عن تشوهات العمود الفقري،ندوة تثقيفية عن مبادرة الألف يوم ذهبية،تطعيمات للأطفال وطلاب المدارس )،بينما تضمنت جهود وأنشطة مرفق الإسعاف (ندوة توعوية لطلبة المدارس داخل مركز الشباب عن الاسعافات الأولية في حالات الحروق،أنواع الحروق،كيفية التعامل مع حالات الحروق )

في حين شملت أنشطة وجهود مديرية التضامن: تقديم خدمات من مكتب التأهيل الاجتماعي لاستيفاء الأوراق والتقديم وتلقي جميع الشكاوى من المواطنين الخاصة بالتظلمات، تسليم فيزات تكافل وكرامة،تدخلات مكتب التأهيل للمعاقين،ندوات برنامج مودة،برنامج وعي،برنامج 2 كفاية،معرض أسر منتجة،معروضات خیامیة،وشاركت الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة بعقد ندوة عن الصحة الإنجابية والوقاية من سرطان الثدي لمستهدف 100 سيدة ، بجانب تقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بالمجان بمركز تنظيم الاسرة التابع للجمعية بقرية الميمون، الكشف المبكر عن صعوبات التعلم لمستهدف 50 طالبًا

وقامت مؤسسة أحمد محسن بتقديم خدمات طبية ومساعدات عينية، وشاركت جمعية نور اليقين بتوزيع 200كرتونة مواد غذائية، 50طقم ملابس وتوزيع كفالات للأيتام ومساعدات مالية، وقامت جمعية الأعمال الخيرية بتوزيع 100 كرتونة مواد غذائية،كفالات لعدد 150 أسرة،، ووزعت جمعية تنمية المجتمع المحلي شنط وأدوات مدرسية، بينما عقدت جمعية تنمية المجتمع المحلي ببني سليمان ندوة عن التماسك والترابط الأسري وآثارها على المجتمع، فيما قامت جمعية جلال الخير بتوزيع ماكينات خياطة كمشروعات صغيرة بالتعاون والتنسيق مع هيئة تعليم الكبار، فضلاعن تفقد أنشطة مشروع قرية متعلمة وعرض جهود المشروع في مجال تطوير وصيانة بعض مدارس القرية، ومتابعة أنشطة مشروع تكافل بلا أمية والخدمة العامة

كما قامت مديرية الأوقاف بعقد ندوة توعوية دينية، وقامت المنطقة الأزهرية بعقد ندوة دينية، ومعرض تربية فنية،ونشاط رياضي وأنشودة دينية قدمها طلاب معهد أطواب للبنين، في حين شاركت الثقافة بعمل ورش رسم،حلقة نقاشية،ترشيد مياه النيل،وورشة فنون تشكيلية،بينما شاركت إدارة السياحة بالمحافظة، بعمل ندوة توعوية عن أهم المعالم السياحية والأثرية وجهود المحافظة لتنشيط السياحة الداخلية، بحانب توزيع كتيبات عن أهم المقاصد والمواقع الأثرية والسياحية بالمحافظة

وشاركت مديرية التربية والتعليم بحزمة من الأنشطة تمثلت في (استقبال فريق الكشافة والمرشدات،عرض كاراتيه وكونغ فو، معرض لوحات،معرض مصغر للأعمال الفنية للطلاب من رسومات وأشغال فنية،إلقاء قصيدة وطنية عن الانتماء للوطن واستعراض غنائي، وإنشادديني،عرض ابتكارات علمية، فقرات اذاعية خفيفة، وقصيدة شعرية عن المبادرة، وشاركت مديرية العمل ببعض الجهود التي شملت (ندوة توعية حول السلامة والصحة المهنية، ملتقي توظيف، مكتب شكاوي علاقات العمل) فيما قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بورشة رسم من أعمال طلاب مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي وأنشطة تفاعلية،وقامت الزراعة بعقد ندوة إرشادية عن الأهمية الاقتصادية للنباتات الطبية والعطرية، ومعرض ضم (تقاوي + مخصبات + عسل أبيض )بأسعار مدعمة للمزارعين، بينما قامت التموين بعمل باكية للسلع الغذائية المخفضة، وتوفير أكثر من سيارة محملة بأسطوانات غاز

وقامت الكنيسة بتنظيم ندوة عن دور العمل المجتمعي، فيما قام المجلس القومي للمرأة بعقد ورشة عمل الإدخار والإقراض "تحويشة"،تدريب علي حرفة الجلود، ورشة عمل عن التثقيف المالي، بينما شارك المجلس القومي للسكان بندوة توعية عن المشكلة السكانية وآثارها من خلال مبادرة كسب وتأييد القضية السكانية، وشارك المجلس القومي للأمومة والطفولة بعقد جلسات توعوية عن مخاطر التسرب من التعليم

فيما شارك التأمين الصحي بعمل مبادرات توعوية لطلاب المدارس عن الأنيميا، التقزم، الأورام،وفيروس سي وإجراء فحوصات معملية وخدمات توعوية،وقام الطب البيطري بتنظيم قافلة للكشف وعلاج الثروة الحيوانية بالوحدة البيطرية بالقرية ، وشارك مركز الإعلام بعقد ندوة توعوية ضمن فعاليات المبادرة، وشارك فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بعقد فصول لإجراء امتحانات للدراسين وتسليم شهادات لمتحررين من الأمية،بجانب تسليم 3 ماكينات خياطة بالتعاون والشراكة مع جمعية جلال الخير، ضمن خطة ورؤية الهيئة لتخريج متحرر من الأمية متعلم ومنتج، بجانب عرض مشغولات وملابس "هاند ميد"ضمن الفصل النموذجي والذي يستهدف "بجانب محو الأمية" اكتساب مهارات حياتية وتدريب على الحرف والتصنيع الغذائي والمشغولات والصناعات اليدوية

،بينما شارك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بعرض الخدمات المالية وغير المالية المقدمة من الجهاز، والتوعية بمزايا وحوافز القانون 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بجانب معرض خاص بمنتجات عملاء الجهاز يشمل منتجات بورسلين /كورشيه/جلود/ شموع /اكسسوارات

رافق المحافظ خلال الزيارة:"بلال حبش" نائب محافظ بني سويف _رئيس لجنة التنمية البشرية، النائب عبد الحكيم مسعود عضو مجلس النواب، النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، حمادة راضي رئيس مركز ومدينة الواسطى،محمد جبرمعاون المحافظ منسق حياة كريمة،محمد سيد البحيري"مقرر لجنة التنمية البشرية مدير وحدة السكان، د.سماح جاد وكيل وزارة الصحة والسكان،هشام الجبالي مدير الشباب والرياضة، عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي،أسامة سعيد وكيل وزارة الزراعة، دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي،أسامة وليم مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار،د.محمد فؤاد مديرعام فرع التأمين الصحي، جمعة عبد الحفيظ وكيل مديرية التموين، د. أحمد الجبالي مدير الطب البيطري،نارمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، نجلاء الصاوي مدير فرع المجلس القومي للسكان،ومسؤولو القطاعات والأجهزة التنفيذية والأهلية المشاركة في المبادرة