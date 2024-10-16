ads
الأربعاء 16 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جوميز يجرى تقسيمات فنية على هامش مران الزمالك

مران الزمالك
مران الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات فنية متنوعة خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لبطولة السوبر المحلي.

وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، بتقسيم الفريق لمجموعات لأداء بعض الجمل الفنية سواء بالتسديد على المرمى أو التمريرات المتقنة، والتي شارك فيها محمود حمدي "الونش" في إطار تجهيزه بشكل تدريجي للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

بعد ذلك خاض الفريق تقسيمة مصغرة، في منتصف الملعب من أجل تطبيق بعض الجمل الفنية والخططية، والتركيز على التحكم في الكرة بالمساحات الضيقة.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قرر سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات صباح غداً الخميس ، استعداداً للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

جوميز تدريبات الزمالك مران الزمالك الزمالك السوبر المصري