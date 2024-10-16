عبدالشافى والزنارى يواصلان التدريبات التأهيلية على هامش مران الزمالك

خاض محمد عبد الشافي ومصطفى الزناري ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لبطولة السوبر المحلي.

ويواصل محمد عبد الشافي تنفيذ المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي قبل عودته للتدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها بقطع في الرباط الصليبي.

و يؤدي مصطفى الزناري البرنامج العلاجي والتأهيلي في ظل الإصابة التي يعاني منها بتمزق في أربطة الكاحل، وخاض تدريبات في صالة الجيمانيزيوم قبل أداء تدريبات منفردة بالركض حول الملعب.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز قرر سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات صباح غداً الخميس ، استعداداً للمشاركة في بطولة السوبر المصري.