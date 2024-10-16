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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس "العمال المصريين" بإيطاليا يشارك باحتفالية 51 عاما على انتصار أكتوبر بروما

رئيس إتحاد العمال
رئيس إتحاد العمال خلال مشاركته في احتفالات أكتوبر
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شارك الدكتور عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، في احتفالية بمقر السفارة المصرية في روما بمناسبة مرور 51 عامًا على انتصار أكتوبر المجيد، وذلك بدعوة من الفريق أركان حرب ياسر محجوب صالح، الملحق العسكري بالسفارة.

وشهدت الاحتفالية حضور عدد من المسؤولين الإيطاليين والسفراء العرب والأجانب، وتم خلالها عرض فيلم وثائقي عن المعركة التاريخية التي خاضتها القوات المسلحة المصرية لتحرير سيناء.

وألقى الفريق محجوب كلمة، أكد فيها عمق العلاقات التاريخية بين مصر وإيطاليا، مشددًا على استقرار وأمان مصر رغم التحديات التي تواجه المنطقة.

وأعرب عن فخره أثناء عرض الفيلم الوثائقي بعبور القوات المسلحة لخط بارليف، مؤكدًا أن المصريين في الخارج يمثلون قوة ناعمة تعزز صورة مصر دوليًا.

وأشار أيضًا إلى ارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية غير الحكومية في البنوك المصرية بأكثر من 4 مليارات دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بفضل نمو تحويلات المصريين في الخارج.

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