المقاولون العرب تفوز بطريق جديد في أوغندا بتكلفة 70 مليون دولار

هنأ المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، وجميع العاملين بالشركة، لفوزهم بتنفيذ أحد مشروعات الطرق المهمة بدولة أوغندا.

وأكد الوزير تقديم الدعم الكامل للشركة، للتوسع فى تنفيذ مشروعات الأشقاء في القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن مصر تدعم المشروعات التنموية التي تنفذها دول القارة، وتسهم بخبراتها في تنفيذها، بما يعود بالفائدة على شعوبها الشقيقة.

وفى هذا الإطار، أعلن المهندس أحمد العصار، رئيس شركة المقاولون العرب، أن الشركة فازت بمشروع تصميم وتنفيذ طريق "إيجانجا-كامولي" بأوغندا بطول 56 كيلومترًا، وبتكلفة 70 مليون دولار.

وأشار إلى أن هذا المشروع يعد من المشروعات التنموية الرئيسية في منطقة شرق أوغندا، ويعتبر من أولويات الحكومة الأوغندية حيث يربط بين عدة مدن رئيسية، ما يعزز التجارة الداخلية، ويزيد من النشاط التجاري، خاصة فيما يتعلق بتنمية الصادرات الأوغندية إلى دولة كينيا.

وأضاف العصار، أن هذا المشروع يعد استمرارًا لسياسة الشركة في التوسع والانتشار في القارة الأفريقية، من خلال تنفيذ المشروعات التنموية للأشقاء في مختلف دول القارة، وهو ما يتوافق مع ما تتبناه الدولة المصرية بضرورة العمل على نشر التنمية في أفريقيا، والعمل على نقل الخبرات للأشقاء.

ووقع العقد الدكتور محمد أنسي البشوتي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، والمهندس محمد طلبة، العضو المنتدب لشركة المقاولون العرب الأوغندية، مع الرئيس التنفيذي لهيئة الطرق الأوغندية، بحضور عماد عبيد، المشرف المالي لقطاع أفريقيا، والمهندس صلاح رضوان، مدير عام الشركة، والمهندس حمدي هاشم، مدير الإدارة الفنية للشركة لأعمال الطرق، وقيادات هيئة الطرق بدولة أوغندا، وعدد من القيادات السياسية.

وأوضح الدكتور أنسي البشوتي، والمهندس محمد طلبة، أن الشركة قد نفذت وسلمت 4 مشروعات طرق خلال السنوات الخمس الماضية بإجمالي أطوال بلغت 160 كم، وسط إشادة المجتمع الأوغندي بجودة وسرعة تنفيذ الأعمال، كما أنه يجري حاليًا تنفيذ مشروعات طرق داخلية بمدينتي باليسا وكومي بقيمة 34 مليون دولار.

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