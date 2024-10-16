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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مصر والبرازيل يترأسان اجتماعا بين مجلس السلم والأمن و"بناء السلام" في الأمم المتحدة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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ترأس السفير الدكتور محمد جاد مندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الأفريقي ورئيس مجلس السلم والأمن الأفريقي لشهر أكتوبر الجاري بالاشتراك مع مندوب البرازيل الدائم لدى الامم المتحدة الاجتماع التشاوري السابع بين مجلس السلم والأمن ولجنة بناء السلام والذي انعقد اليوم ١٥ اكتوبر بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. 

وقالت السفارة المصرية في إثيوبيا في بيان لها إن الاجتماع تركز على سبل تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين مجلس السلم والأمن الافريقي ولجنة بناء السلام الأممية تزامنًا مع اعتماد سياسة الاتحاد الافريقي المحدثة لإعادة الإعمار، وكذا المراجعة الجارية لبنية بناء السلام.

وأضاف البيان أن الاجتماع تطرق إلى دعم جهود بناء السلام في القارة الافريقية سواء من حيث الدعم المادي أو اللوجستي أو برامج بناء القدرات،  مع ربط هذه الجهود بتنفيذ مشروعات لتعزيز السلم والأمن والتنمية في القارة فيما بعد النزاعات، لاسيما وأن مصر تتمتع بدورا رائدا في هذا المجال على الصعيد القاري وهو ما يتجلي في ريادة رئيس الجمهورية لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، وكذا استضافة القاهرة لمركز الاتحاد الافريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات.

مجلس السلم والأمن لجنة بناء السلام الامم المتحده الدكتور محمد جاد الاتحاد الافريقي البرازيل السفارة المصرية في إثيوبيا