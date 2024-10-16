في يومها العالمي.. روشتة نصائح للتغذية السليمة للأطفال والبالغين وطرق مكافحة السمنة

يوافق اليوم الأربعاء، 16 أكتوبر من كل عام، الاحتفال باليوم العالمي للتغذية، بهدف تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجوع والفقر وسوء التغذية.

خلال الاحتفال باليوم العالمي للتغذية، تقدم "البوابة نيوز"، روشتة نصائح للتغذية السليمة للكبار والأطفال أيضًا، ومكافحة السمنة.



أهداف الاحتفال باليوم العالمي للتغذية 2024

أطلقت منظمة الزراعة والأغذية التابعة للأمم المتحدة، الاحتفال باليوم العالمي للتغذية هذا العام، بهدف إثراء حق الإنسان في الغذاء، واضعة مجموعة من الأهداف لتحقيقها وهي: "زيادة التوعية حول الجوع وآثاره- تسليط الضوء حول نتيجة نقص التغذية".

ومن ضمن الأهداف أيضًا: "توجيه الرأي العام العالمي وتعريفه بمشكلة الجوع- تحسين مستوي ساكني الأرياف المعيشي- إثراء التغذية السليمة- مكافحة أمراض السمنة وسوء التغذية- تقديم نصائح لمرض السمنة- تسليط الضوء على أهمية المحافظة على نظام غذائي صحي- كشف وإدارة المخاطر التي تنتقل عن طريق الأغذية".

التغذية السليمة ليست مجرد توفير الطعام للأطفال، بل هى اختيار أنواع محددة من الأطعمة التي تلبي احتياجاتهم الغذائية في مراحلهم العمرية المختلفة، في هذا المقال، نقدم دليلاً شاملاً لتغذية سليمة لطفلك، معتمدًا على توصيات منظمة الصحة العالمية "WHO"، وأكاديمية التغذية وعلم التغذية الأمريكية "AND".

نصائح التغذية السليمة للأطفال

يعد الحليب الطبيعي أساس التغذية خلال الأشهر الستة الأولى، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن الرضاعة الطبيعية الحصرية هي الخيار الأفضل للأطفال خلال أول 6 أشهر من حياتهم، الحليب الطبيعي يحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل للنمو، كما يعزز مناعته ويحميه من الأمراض.

يبدأ إدخال الأطعمة الصلبة بعمر 6 أشهر، يمكن إدخال الأطعمة الصلبة تدريجيًا إلى نظام الطفل الغذائي، وتوصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال ببدء تناول الخضروات المهروسة والفواكه المسلوقة، مثل الجزر والبطاطا والكمثرى، احرصي على تقديم كل نوع من الأطعمة على حدة للتأكد من عدم وجود حساسية.

وفقًا لتوصيات الأكاديمية الأمريكية للتغذية، يبدأ في تقديم البروتينات بشكل تدريجي، مع تقدم الطفل في العمر، يمكن إدخال مصادر البروتين مثل اللحم المفروم والدجاج المهروس والبيض، تساعد البروتينات في بناء العضلات وتقوية الجسم، ويجب أن تكون هذه البروتينات خالية من الدهون والمكونات الصناعية.

نصائح لمكافحة السمنة

قدمت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من النصائح لمكافحة السمنة، ومنها التقليل من تناول الأطعمة المُعدة باستخدام الدهون المهدرجة، والتقليل من تناول المقرمشات والعصائر المعلبة والحلوى، والاهتمام بممارسة الرياضة.

تنظيم مواعيد النوم، وتناول غذاء متوازن وصحي ويشمل العديد من الفيتامينات، المهمة لصحة الإنسان.

روشتة نصائح للتغذية السليمة

لابد من التنوع في تقديم الأطعمة بما يعزز توازن النظام الغذائي، يجب أن يشمل النظام الغذائي اليومي مصادر من الكربوهيدرات الصحية، مثل الشوفان والأرز، بالإضافة إلى الفواكه والخضروات الطازجة.

كما توصي منظمة الصحة العالمية، بضرورة تجنب إضافة السكر أو الملح إلى طعام الأطفال في سنواتهم الأولى، ويمكن استبدال السكريات بالفواكه الطازجة لإضافة نكهة طبيعية ولذيذة، ولا يجب تجاهل أهمية المياه في النظام الغذائي يوميًا للحفاظ على رطوبة الجسم وضمان صحة الجهاز الهضمي.