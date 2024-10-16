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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

طبيب المنتخب يكشف حجم إصابتي محمد الشناوي وخالد صبحي

محمد الشناوي حارس
محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب
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كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن أن إصابة محمد الشناوي حارس مرمي المنتخب عبارة عن جرح قطعي في الحاجب، بينما إصابة  خالد صبحي مدافع المنتخب، تمزق  في عضلات الساق.

و وصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن إلى القاهرة قادمة من موريتانيا، بعد خوض  مباراة الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥، وفاز المنتخب المصري بهدف ليحسم تأهله رسميا لبطولة الأمم ، وتصدر مجموعته برصيد ١٢ نقطة جمعها من الفوز في ٤ مباريات متتالية أمام كاب فيردي و بتسوانا و مباراتي موريتانيا .

ترأس بعثة منتخب مصر في موريتانيا محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة .

محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر خالد صبحي محمد الشناوي بعثة منتخب مصر