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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. عيسى زيدان: عظمة الحضارة القديمة والحديثة تتجلى في المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
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قال الدكتور عيسى زيدان، مدير عام  الترميم والنقل بالمتحف المصري الكبير، إن ‏عظمة المصري القديم والحديث تتجلى في المتحف المصري الكبير، مشيرا إلى أن ‏الرحلة داخل المتحف تبدأ من المسلة المعلقة التي تعد أول الأولى في العالم خاصة ‏بالملك رمسيس الثاني.‏

وأضاف "عيسى" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أنه تم وضع المسلة المعلقة أمام الوجهة الرئيسية للمتحف ‏المصري الكبير، مشيرا إلى أن المدخل الرئيسي للمتحف يتزين بخراطيش الملوك ‏العظماء الذين حكموا مصر في عصور تاريخية مختلفة بدءا من عصر الدولة ‏القديمة للحديثة.‏

وتابع: "من المسلة المعلقة، ندخل على منطقة البهو العظيم لنقابل الجد الأعظم ‏للقدماء المصريين الجد رمسيس الثاني العظيم صاحب الإنجازات الكبيرة والذي ‏يلقب لدى المصريين القدماء بـ "الجد الأعظم" ".‏

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