بالفيديو.. عيسى زيدان: عظمة الحضارة القديمة والحديثة تتجلى في المتحف المصري الكبير

قال الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الترميم والنقل بالمتحف المصري الكبير، إن عظمة المصري القديم والحديث تتجلى في المتحف المصري الكبير، مشيرا إلى أن الرحلة داخل المتحف تبدأ من المسلة المعلقة التي تعد أول الأولى في العالم خاصة بالملك رمسيس الثاني.
وأضاف "عيسى" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أنه تم وضع المسلة المعلقة أمام الوجهة الرئيسية للمتحف المصري الكبير، مشيرا إلى أن المدخل الرئيسي للمتحف يتزين بخراطيش الملوك العظماء الذين حكموا مصر في عصور تاريخية مختلفة بدءا من عصر الدولة القديمة للحديثة.
وتابع: "من المسلة المعلقة، ندخل على منطقة البهو العظيم لنقابل الجد الأعظم للقدماء المصريين الجد رمسيس الثاني العظيم صاحب الإنجازات الكبيرة والذي يلقب لدى المصريين القدماء بـ "الجد الأعظم" ".