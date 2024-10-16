بالفيديو.. عيسى زيدان: عظمة الحضارة القديمة والحديثة تتجلى في المتحف المصري الكبير

قال الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الترميم والنقل بالمتحف المصري الكبير، إن ‏عظمة المصري القديم والحديث تتجلى في المتحف المصري الكبير، مشيرا إلى أن ‏الرحلة داخل المتحف تبدأ من المسلة المعلقة التي تعد أول الأولى في العالم خاصة ‏بالملك رمسيس الثاني.‏

وأضاف "عيسى" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أنه تم وضع المسلة المعلقة أمام الوجهة الرئيسية للمتحف ‏المصري الكبير، مشيرا إلى أن المدخل الرئيسي للمتحف يتزين بخراطيش الملوك ‏العظماء الذين حكموا مصر في عصور تاريخية مختلفة بدءا من عصر الدولة ‏القديمة للحديثة.‏

وتابع: "من المسلة المعلقة، ندخل على منطقة البهو العظيم لنقابل الجد الأعظم ‏للقدماء المصريين الجد رمسيس الثاني العظيم صاحب الإنجازات الكبيرة والذي ‏يلقب لدى المصريين القدماء بـ "الجد الأعظم" ".‏