ads
الأربعاء 16 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

غدا.. انطلاق مجلس الحديث الأول لقراءة كتاب «صحيح البخاري» بالإسناد في مسجد الإمام الحسين

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تُطلق وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، غدًا الخميس، مجلس الحديث الأول لقراءة كتاب «صحيح الإمام البخاري» رحمه الله، بالإسناد من مسجد الإمام الحسين، رضي الله عنه عقب صلاة العصر.

يأتي ذلك في إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، في خدمة السنة النبوية المشرفة، وعقد المجالس الحديثية للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ويحاضر في المجلس الحديثي الاول كوكبة من علماء الحديث بجامعة الأزهر وهم : الدكتور أحمد معبد عبد الكريم عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور محمد نصر اللبان العميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية، والدكتور أحمد رزق درويش أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر، والدكتور أحمد نبوي مخلوف أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر.

46aeb7e8-548c-41a7-a3a6-7f47ca151aa1
46aeb7e8-548c-41a7-a3a6-7f47ca151aa1
وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشئون الإسلامية صحيح البخاري مسجد الامام الحسين