غدا.. انطلاق مجلس الحديث الأول لقراءة كتاب «صحيح البخاري» بالإسناد في مسجد الإمام الحسين

تُطلق وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، غدًا الخميس، مجلس الحديث الأول لقراءة كتاب «صحيح الإمام البخاري» رحمه الله، بالإسناد من مسجد الإمام الحسين، رضي الله عنه عقب صلاة العصر.

يأتي ذلك في إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، في خدمة السنة النبوية المشرفة، وعقد المجالس الحديثية للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ويحاضر في المجلس الحديثي الاول كوكبة من علماء الحديث بجامعة الأزهر وهم : الدكتور أحمد معبد عبد الكريم عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور محمد نصر اللبان العميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية، والدكتور أحمد رزق درويش أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر، والدكتور أحمد نبوي مخلوف أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر.