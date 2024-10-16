إزالة 8 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إستمرار تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الـ ٢٤ لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت عن إزالة 8 حالات تعدٍ بمساحة 1267 متر مباني و9 حالات تعدٍ بمساحة 16 فدانا و23 قيراطا على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعدين على الأراضي الزراعية واملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.