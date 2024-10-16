وزير الإسكان يتابع مع مجموعة "CSCEC" الصينية موقف المشروعات المشتركة

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مساء أمس الثلاثاء، مع ها شياو بينغ، المبعوث الخاص لمجموعة "CSCEC" الصينية، وتشانغ ويتساى، رئيس مجلس إدارة فرع المجموعة بمصر، ووانغ تشى، مدير عام الفرع المصري، لمتابعة موقف المشروعات المشتركة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد الوزير، والسفير حسن الليثي، مستشار الوزارة للتعاون الدولي، والمهندس عمرو خطاب، مدير عام بالمكتب الفني للوزير، ومسؤولي شركة انكوم.

واستهل المهندس شريف الشربيني، اللقاء بالترحيب بالمبعوث الخاص لمجموعة "CSCEC" الصينية، معبرًا عن اعتزاز الدولة المصرية بالتعاون المشترك مع دولة الصين، وتطلعها لمزيد من التعاون بين البلدين في المجالات المشتركة، حيث نقل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومتابعته المباشرة للمشروعات التى تنفذها شركة "CSCEC" الصينية، في مصر.

وأكد وزير الإسكان، ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعب "أبراج الداون تاون"، وبحيرات العلمين "كريستال لاجون"، بمدينة العلمين الجديدة، منوهًا أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من التعاون لدفع معدلات العمل بتلك المشروعات، وتذليل العقبات حتى الانتهاء منها في المواعيد المحددة، ولذا سيتم عقد اجتماع أسبوعي برئاسة الوزير مع المبعوث الخاص ومسؤولي شركة "CSCEC"، وشركة انكوم، والاستشاري، لدفع معدلات العمل.

وعبر الوزير عن تقديره لاهتمام مجموعة "CSCEC" الصينية، بالمشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، وإرسالها مبعوثًا خاصًا لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات، مؤكدًا أن الوزارة ستقدم كافة الدعم المطلوب سواء الدعم المالي أو الفني لتذليل العقبات التي تواجه التنفيذ، للانتهاء من المشروعات فى مواعيدها المحددة.

ودعا المهندس شريف الشربيني، مجموعة "CSCEC" الصينية، للمشاركة فى المنتدى الحضري العالمي، والمعرض المصاحب له، والذي تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل، مؤكدًا أننا نرحب بمشاركة جميع الشركات الصينية، والمستثمرين الصينيين، حيث يعد المنتدى فرصة كبيرة لعرض المشروعات المشتركة، وفتح آفاق ومجالات جديدة للتعاون المشترك.

وتقدم ها شياو بينغ، المبعوث الخاص لمجموعة "CSCEC" الصينية، بالشكر لوزير الإسكان على هذا اللقاء، وعبر عن امتنان الشركة للدعم الذي تقدمه لها وزارة الإسكان لدفع معدلات العمل بمختلف المشروعات، قائلاً: "إنه لشرف عظيم لمجموعة "CSCEC" الصينية، أن تشارك في تنفيذ المشروعات التنموية بالمدن الجديدة في الدولة المصرية".

وأكد المبعوث الخاص لمجموعة "CSCEC" الصينية، أن الحكومة الصينية تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ المشروعات بالسوق المصرية، مشيرًا إلى أن رئيس المجموعة عقد عدة اجتماعات لدفع معدلات العمل بمشروعات فرعها بمصر، بجانب تنظيم الزيارات الميدانية للمشروعات من كبار المسؤولين بالمجموعة، كما أن المجموعة عينته للإقامة بمصر والمتابعة الحثيثة للمشروعات حتى يتم الانتهاء من تنفيذها.

وأوضح ها شياو بينغ، أن رئيس مجموعة "CSCEC" الصينية، سيصل إلى مصر بنهاية الشهر الحالي لتفقد موقف تنفيذ المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، معبرًا عن أمله في ثقة الجانب المصري بأن الشركة ستنهي المشروعات في المواعيد المحددة وبأفضل صورة تليق بالدولة المصرية.