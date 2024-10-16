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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وصول بعثتي المغرب وتنزانيا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية

بعثتي المغرب وتنزانيا
بعثتي المغرب وتنزانيا تصل للقاهرة للمشاركة في كأس أمم إفريقي
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وصلت صباح اليوم الأربعاء إلى القاهرة بعثتا منتخبي المغرب وتنزانيا، استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية، التي تستضيفها الأراضي المصرية، وتقام منافساتها بمدينة الغردقة، بين يومي ١٩ و٢٦ أكتوبر الجاري.

ويشارك المنتخبان بالمجموعة الأولى في الدور الأول، إلى جانب منتخبي مصر "صاحب الأرض" وغانا، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات السنغال، موزمبيق، مالاوي وموريتانيا.

ويواصل منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية استعداداته لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة بدءا من اليوم الأربعاء  ١٩ إلى ٢٦ اكتوبر الجاري بالغردقة.
وحرص وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة على متابعة تدريبات المنتخب لدعم اللاعبين والجهاز الفني ونقل لهم مساندة ودعم مجلس إدارة اتحاد الكرة بالكامل خلال البطولة.

يضم الجهاز الفني المعاون كلاً من أحمد أبو سريع مدرباً عاماً، محمد فوزى مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبي. عباس حسانين المدلك، وائل طلال المنسق الإعلامي، مؤمن نبوى المدير الإداري وإسلام شاكر مدير المهمات.

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نهائيات كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية منتخبي مصر منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية