ضبط 82 طن أسمدة ومواد بناء وأعلاف مجهولة المصدر بالشرقية

قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بمديرية تموين الشرقية بشن حملات تفتيشية وتموينية مكبرة بدائرة مركز أبوحماد برئاسة احمد القواشتي ومفتشي الرقابة التجارية بالإشتراك مع ادارة المعلومات والحوكمة ، وأسفرت الحملات عن تحرير المحاضر بأرقام ١٦٧٨٧ /١٦٧٨٦ /١٦٧٨٥ /١٦٧٨٤/ ١٦٧٨٣/١٦٧٨٢ / ١٦٧٤٧ /١٦٧٤٩/ ١٦٧٤٨ / ٢٧٨٠٧ / ١٧٠١٠ /١٧٠١١ /١٧٠١٢

كما تم ضبط مصنع يُدار بدون ترخيص لصناعة فورم الأسقف المنزلية وتم التحفظ على ٧٤٠ فورمة بلاستيك والتحفظ على ٣٥ طن سماد فوسفات و٢٠شيكارة سلفات نشادر بكمية قدرها طن مجهول المصدر، وكذلك التحفظ على ٦٤٢ شيكارة أسمنت بكمية قدرها ٣٢ طن و١٠٠ كيلو اسمنت و ٣٠٠ كيلو جبس و٢١٠٠ كيلو جير مجهول المصدر بشونة مواد بناء.

وتم أيضًا ضبط ٢ طن نخالة و٥ طن و٧٠ كيلو علف وزوائد و٢ طن دشيشة و ١ طن مركزات اعلاف مجهولة المصدر بمخزن للأعلاف وتم التحفظ علي ٢ طن دقيق فاخر مجهول المصدر بمخبز سياحي.

كما تم التحفظ على ٣٠٠ لتر ماء ريداتير و٢٩ عبوة زيت فرامل و٣٠ جركن زيت محركات بكمية قدرها ٦٠٠ كيلو بمحل زيوت سيارات وكذلك تم التصرف صاحب في مستودع في ٣٠ أسطوانة بوتاجاز تجارية.

ومن جانبه، كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.