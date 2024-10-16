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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

فريق اليد بنادي قارون يواصل انتصاراته وتصدره لمجموعة الصعيد

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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قدم مجلس إدارة نادي قارون الرياضي بالفيوم برئاسة المستشار محمود عبد التواب مبارك رئيس مجلس الادارة، وهاني حمدي الروبي عضو مجلس الادارة مقرر النشاط الرياضي للألعاب الجماعية التهنئة لفريق كرة اليد رجال على تحقيقهم فوزًا مستحقًا على نادي طما بنتيجة 23/24 في مباراة مثيرة استمرت حتى الثانية الأخيرة ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة اليد.
أشاد المجلس بالأداء البطولي للفريق والجهاز الفني، مؤكدًا فخره بالجهود المبذولة وروح الفريق العالية.
وقد  سبق مباراة الفريق الأول فريق المرتبط مواليد 2006 مع فريق مرتبط طما، وحقق فريق مرتبط نادي قارون انتصارًا كبيرًا على مرتبط طما بنتيجة 23/30، مما عزز من صدارة النادي لمجموعة الصعيد.
وقدم مجلس الإدارة تهانيه للكابتن محمد مصطفى، مدير النشاط الرياضي وللجهاز الفني بقيادة
الكابتن  محمود عز الدين، رئيس الجهاز والكابتن علاء طرخان، مدرب الفريق الأول
والكابتن  محمد بحراوي، مدرب فريق المرتبط 2006 والكابتن عمرو رفعت، إداري الفريق والدكتور وليد يحيى، أخصائي الإصابات والكابتن محمد كمال، مدير التسويق الرياضي
والكابتن  ياسر عبد الرحمن، مشرف الأنشطة الرياضية .
وأكد مجلس إدارة نادي قارون، استمرار دعم الفريق في مشواره بالدوري، معربًا عن ثقته في قدرة اللاعبين والجهاز الفني على تحقيق المزيد من الانتصارات والإنجازات.

 وأشار المجلس، إلى أهمية تكاتف الجهود للحفاظ على الصدارة وإسعاد جماهير النادي في المباريات القادمة.

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