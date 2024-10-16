محافظ جنوب سيناء يبحث مع السفير اليوناني تعزيز سبل التعاون المشترك

التقى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، مع نيكولاس باباجيورجيو، سفير اليونان بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات ،ويأتي هذا التعاون استنادًا إلى الروابط الجغرافية والتاريخية التي تجمع مصر واليونان، والتعاون المثمر والبناء بين السفارة اليونانية ومحافظة جنوب سيناء ،

ورحب الدكتور خالد مبارك بالسفير، معربًا عن تقديره لعمق العلاقات بين مصر واليونان التي تمتد عبر الزمن، ومؤكدًا أهمية تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وأشار إلى ضرورة زيادة أعداد السائحين الوافدين من اليونان إلى المحافظة، مع التركيز على الترويج للمقاصد السياحية المتنوعة مثل شرم الشيخ وسانت كاترين ودهب ونويبع وطابا ورأس سدر.

كما شدد محافظ جنوب سيناء على أهمية البناء على ما تحقق من تعاون سابق، مثل بروتوكول التآخي بين مدينة شرم الشيخ المصرية ومدينة “إيراكليون” اليونانية، الذي يهدف إلى تبادل العلاقات الثقافية والتجارية والسياحية.

وأكد حرص المحافظة على توسيع نطاق التعاون ليشمل كافة جوانب العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين المصري واليوناني، استنادًا إلى التراث والمقومات المشتركة بين الحضارتين.

واستعرض الدكتور خالد مبارك خطط التنمية المستدامة التي تقسم المحافظة إلى خمسة قطاعات اقتصادية رئيسية، مع التركيز على مشروع تطوير مدينة سانت كاترين كعاصمة عالمية للأديان السماوية وأرض التجلي الأعظم. مؤكدا على رؤية المحافظة لجعلها مركزًا رائدًا للسياحة البيئية، التاريخية، الثقافية والدينية.

ومن جانبه، أعرب السفير اليوناني عن سعادته بتطور العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى الشراكة التاريخية التي تجمع البلدين. مؤكدا أن هذه العلاقات تشهد حاليًا مرحلة من التطور الملحوظ، مشددًا على أهمية تعزيز التنسيق التجاري بين رجال الأعمال والمستثمرين في جنوب سيناء والغرف التجارية لدعم التعاون الاقتصادي مع المحافظة.

وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان الهدايا التذكارية والصور، ما يعكس عمق العلاقات القائمة بين البلدين، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون المستقبلي.

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