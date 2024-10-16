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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفرالشيخ: الدفع بـ10 أوتوبيسات و86 سيارة ميكروباص لنقل الأهالي وطلاب الجامعة بالحامول

حل مشكلة تكدس الركاب
حل مشكلة تكدس الركاب بكفرالشيخ
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تابع اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، حركة النقل والسير بالمواقف، حيث تم الدفع بـ10 أوتوبيسات و86 سيارة ميكروباص إضافية، لنقل الأهالي وطلاب الجامعة بمركز الحامول، خلال فترات الذروة، لمنع الازدحام، وحرصًا على سلامة ومستقبل أبنائنا الطلاب.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمطالب الأهالي وتلبيةً لاحتياجات أبنائنا طلاب الجامعة، وطبقًا للتقارير اليومية، والزيارات الميدانية للمواقف، وفي إطار سعي المحافظة لتحسين منظومة النقل وتقديم أفضل الخدمات للأهالي، وذلك لتخفيف العبء عن طلاب الجامعة والمدارس وتوفير وسيلة نقل آمنة ومريحة لأبنائنا الطلاب، مشيرًا إلى أنه يتم الدفع بأوتوبيسات وسيارات إضافية بمعظم مواقف المحافظة لنقل الطلاب والأهالي أوقات الذروة.

كلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع وحدات إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف، لمتابعة حركة وخطوط السير ونقل الطلاب والأهالي، مشددًا بتكثيف الحملات الرقابية على المواقف لمواجهة أي محاولة لإستغلال الأهالي والتواصل معهم ميدانيًا.

ناشد محافظ كفرالشيخ، المواطنين للتمسك بحقهم فى الإبلاغ عن أي مخالفات علي الخط الساخن 114 والخط الأرضي 0473220792 - غرفة العمليات وإدارة الأزمات، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة؛ والخط الساخن لإدارة المرور  136 والأرضي 0473232297 يوميًا على مدار الـ 24 ساعة.

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مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة محافظ كفرالشيخ تكثيف الحملات الرقابية الدفع بسيارات لحل مشكلة تكدس الركاب بالحامول حل مشكلة تكدس الركاب والطلاب بكفرالشيخ