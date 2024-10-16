«الرياضة في مصر القديمة» محاضرة في مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالفيوم

شارك متحف كوم أوشيم بالفيوم برئاسة الدكتور ممدوح الشوكى مدير عام المتحف فى فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان"، حيث قام قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بمتحف كوم أوشيم بإلقاء محاضرة في مدرسة الأمل للصم، وضعاف السمع للبنين في مدينة دمو، تحت عنوان "الرياضة في مصر القديمة".

تناولت المحاضرة التى ألقتها نورا حمدى مفتشة الآثار بالمتحف مختلف أنواع الرياضات، مع تقديم صور تبرز التنوع بين الماضي، والحاضر.

كما شملت المناقشة نبذة مختصرة عن متحف كوم أوشيم، وبعض مقتنياته وذلك بالتعاون مع قصر الثقافة بالفيوم.

كما قام القسم التعليمى بالمتحف على هامش الاحتفال بانتصارات حرب أكتوبر، بتنظيم ورشة تلوين للأطفال لأشكال الجبس وتلوين رسومات أثرية .

48771d60-09a8-4137-a3c1-176d112ac624

6751455d-eb66-425f-8184-86becb830b70

a81b7296-cefc-42a9-80ec-13334353a7d7

c146b5f9-fdfa-4a44-b4d7-6f48834df260