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الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

«الرياضة في مصر القديمة» محاضرة في مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالفيوم

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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شارك متحف كوم أوشيم بالفيوم برئاسة الدكتور ممدوح الشوكى مدير عام المتحف فى فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان"، حيث قام قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بمتحف كوم أوشيم بإلقاء محاضرة في مدرسة الأمل للصم، وضعاف السمع للبنين في مدينة دمو، تحت عنوان "الرياضة في مصر القديمة".

 تناولت المحاضرة  التى ألقتها نورا حمدى مفتشة الآثار بالمتحف مختلف أنواع الرياضات، مع تقديم صور تبرز التنوع بين الماضي، والحاضر.

كما شملت المناقشة نبذة مختصرة عن متحف كوم أوشيم، وبعض مقتنياته وذلك بالتعاون مع قصر الثقافة بالفيوم.
كما قام  القسم التعليمى بالمتحف على هامش الاحتفال بانتصارات حرب أكتوبر، بتنظيم  ورشة تلوين للأطفال لأشكال الجبس وتلوين رسومات أثرية .

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